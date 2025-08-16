Ричмонд
Скрытые сигналы на саммите России и США: какие послания прослеживались на встрече Путина и Трампа

Bild: переговоры Путина и Трампа на Аляске были полны тайных посланий.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшие на Аляске, были полны скрытых сигналов и тайных посланий. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.

«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — говорится в материале статьи со ссылкой на заявление профессора Кельнского университета Томаса Йегера.

Источник указывает на то, что тон между лидерами стран во время общения был непринужденным, а совместная поездка Путина и Трампа в лимузине стала исключительной частью встречи. Также обозреватель отметил, что дружескими посланиями президента США стало похлопывание главы РФ по спине и доброжелательное обращение к российской делегации.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что визит на Аляску для встречи с Трампом был своевременным и весьма полезным.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
