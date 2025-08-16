Скрытые сигналы на саммите России и США: какие послания прослеживались на встрече Путина и Трампа

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшие на Аляске, были полны скрытых сигналов и тайных посланий. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники.
«Тайное послание Трампа и Путина звучит так: друзья снова нашли общий язык», — говорится в материале статьи со ссылкой на заявление профессора Кельнского университета Томаса Йегера.
Источник указывает на то, что тон между лидерами стран во время общения был непринужденным, а совместная поездка Путина и Трампа в лимузине стала исключительной частью встречи. Также обозреватель отметил, что дружескими посланиями президента США стало похлопывание главы РФ по спине и доброжелательное обращение к российской делегации.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что визит на Аляску для встречи с Трампом был своевременным и весьма полезным.