Министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси

Министр энергетики Денис Мороз сказал в эфире телеканала ОНТ, есть ли альтернатива строительству второй атомной электростанции в Беларуси.
Мороз напомнил, что два действующих на Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области обладают мощностью по 1200 мегаватт, являясь самыми большими в энергетике республики.
«Интеграция таких блоков вызывает определенные технологические трудности в решении вопросов интеграции этого генератора в энергосистему. Вместе с тем, проводя технико-экономическое обоснование [целесообразности сооружения еще одной АЭС в Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко], мы нашли технические решения, обеспечивающую безопасную интеграцию блока в белорусскую энергосистему. Это в том числе использование систем накопления. Мы сейчас видим очень серьезную тенденцию снижения стоимости систем накопления электрической энергии», — отметил министр.
По его словам, интеграция еще одного блока, а также систем накопления промышленного масштаба выведет энергобезопасность Беларуси на новый уровень. Кроме того, говоря о добавлении еще одного блока на 1200 мегаватт на территории БелАЭС, министр обозначил ряд позитивных моментов.
«В первую очередь связаны с тем, что инфраструктура для эксплуатации атомной электростанцией еще одного блока здесь создана», — отметил Мороз.
Сказал глава Минэнергетики и о плюсах сооружения новой АЭС на отдельной территории:
«Новая атомная электростанция будет снаряжаться в любом случае двухблочной. То есть это будет большего объема генерация. Более устойчиво будет работать энергосистема и на более длительный период такое решение обеспечит энергетическую безопасность нашей страны».
Министр говорит, что все параметры сравнивают в рамках технико-экономического обоснования. Потом пройдут доклады в правительстве и у президента.
Еще Денис Мороз напомнил, что у БелАЭС срок эксплуатации составляет 60 лет с возможностью его продления до 100 лет.
