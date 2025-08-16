Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси

Министр энергетики сказал, есть ли альтернатива строительству второй АЭС в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр энергетики Денис Мороз сказал в эфире телеканала ОНТ, есть ли альтернатива строительству второй атомной электростанции в Беларуси.

Мороз напомнил, что два действующих на Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области обладают мощностью по 1200 мегаватт, являясь самыми большими в энергетике республики.

«Интеграция таких блоков вызывает определенные технологические трудности в решении вопросов интеграции этого генератора в энергосистему. Вместе с тем, проводя технико-экономическое обоснование [целесообразности сооружения еще одной АЭС в Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко], мы нашли технические решения, обеспечивающую безопасную интеграцию блока в белорусскую энергосистему. Это в том числе использование систем накопления. Мы сейчас видим очень серьезную тенденцию снижения стоимости систем накопления электрической энергии», — отметил министр.

По его словам, интеграция еще одного блока, а также систем накопления промышленного масштаба выведет энергобезопасность Беларуси на новый уровень. Кроме того, говоря о добавлении еще одного блока на 1200 мегаватт на территории БелАЭС, министр обозначил ряд позитивных моментов.

«В первую очередь связаны с тем, что инфраструктура для эксплуатации атомной электростанцией еще одного блока здесь создана», — отметил Мороз.

Сказал глава Минэнергетики и о плюсах сооружения новой АЭС на отдельной территории:

«Новая атомная электростанция будет снаряжаться в любом случае двухблочной. То есть это будет большего объема генерация. Более устойчиво будет работать энергосистема и на более длительный период такое решение обеспечит энергетическую безопасность нашей страны».

Министр говорит, что все параметры сравнивают в рамках технико-экономического обоснования. Потом пройдут доклады в правительстве и у президента.

Еще Денис Мороз напомнил, что у БелАЭС срок эксплуатации составляет 60 лет с возможностью его продления до 100 лет.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа в Беларуси, предупредив: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».

А под Могилевом патруль милиции дежурит у поля подсолнухов, которое стало популярным местом для фото.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше