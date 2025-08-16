Министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси

«Интеграция таких блоков вызывает определенные технологические трудности в решении вопросов интеграции этого генератора в энергосистему. Вместе с тем, проводя технико-экономическое обоснование [целесообразности сооружения еще одной АЭС в Беларуси по поручению президента Александра Лукашенко], мы нашли технические решения, обеспечивающую безопасную интеграцию блока в белорусскую энергосистему. Это в том числе использование систем накопления. Мы сейчас видим очень серьезную тенденцию снижения стоимости систем накопления электрической энергии», — отметил министр.