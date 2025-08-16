Radar Online: Состояние борющегося с раком короля Карла III резко ухудшилось

Состояние здоровья короля Великобритании Карла III, который продолжают борьбу с онкологией, резко ухудшилось. Об этом сообщил портал Radar Online со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, монарх с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке и регулярно пытается заглушить боль виски.
— Его здоровье значительно ухудшилось в последние месяцы. Трость — это больше, чем традиционный аксессуар для королевского портрета — она стала необходимостью. Король ведет тяжелую, но безнадежную борьбу со своей болезнью, — говорится в материале.
Карл III принял решение включить принца Гарри, Меган Маркл и их наследников в официальный план похорон, который назвали Операция «Мост Менай». Таким образом, принц должен принять участие в траурном шествии, дежурстве у гроба и посещении поминальной службы.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что окружение британского короля сомневается, что ему удастся победить онкологическое заболевание. Так, в дворцовых кругах распространено мнение, что болезнь монарха неизлечима.