На Украине в пяти областях объявили воздушную тревогу

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Согласно информации ресурса, в Черниговской области тревога продолжается уже более двух часов. В остальных указанных регионах сигнал был объявлен в 22:12 по московскому времени.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года. Эти действия последовали после взрыва на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.
Основными целями атак становятся объекты оборонной промышленности, центры военного управления и узлы связи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские военные не ведут огонь по гражданским объектам и жилым районам.
Ранее сообщалось, что в Сумах и Кременчуге прогремели взрывы.