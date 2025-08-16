Рогов: ВСУ нанесли артудар по Васильевке в Запорожской области

Украинские вооружённые формирования нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, в результате обстрела в городе прозвучало около полутора десятков взрывов.
Рогов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по мирному городу.
В настоящий момент уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.
Ранее врио губернатора Курской области сообщил о гибели мужчины и его 13-летнего сына в результате удара беспилотника ВСУ.