Рогов: ВСУ нанесли артудар по Васильевке в Запорожской области

В городе зафиксировано полтора десятка прилётов.

Источник: Аргументы и факты

Украинские вооружённые формирования нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в результате обстрела в городе прозвучало около полутора десятков взрывов.

Рогов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно бьют по мирному городу.

В настоящий момент уточняется информация о возможных разрушениях и пострадавших.

Ранее врио губернатора Курской области сообщил о гибели мужчины и его 13-летнего сына в результате удара беспилотника ВСУ.