Рогов: ВСУ нанесли артудар по Васильевке в Запорожской области

Украинские вооружённые формирования нанесли массированный артиллерийский удар по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом в своём Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.