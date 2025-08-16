Депутат Журавлев: главное, чтобы ЕС не испортил договоренностей на Аляске

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа являются самой обсуждаемой темой во всех мировых СМИ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что в условиях, когда отношения стран упали «ниже плинтуса», эта встреча стала большим прорывом.
Лидеры стран продемонстрировали желание восстанавливать взаимодействие, а значит есть шанс выйти из кризиса.
— Это начало длинного переговорного пути, поэтому, даже пока еще не окончился первый раунд, уже начали было назначать второй, — сказал депутат Газета.ru.
Что касается украинского конфликта, то он решится только в случае подтверждения Вашингтоном гарантий безопасности России. Но важно, отметил парламентарий, чтобы страны Европы не испортили договоренностей РФ и США.
В Вашингтоне осознают, что речь идет не о конфликте двух соседей, а столкновении геополитических интересов. Решить ситуацию можно только дав гарантии безопасности.
— Делать это должны вовсе не в Киев и не в Брюсселе, а в Вашингтоне. В общем, запущен сложный и многосторонний процесс, лишь бы ЕС и Украина теперь все не испортили, — заключил парламентарий.
Встреча с Путиным изменила позицию Трампа. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам и военный эксперт Евгений Михайлов. Он полагает, что Киев получил сигнал — США бросят Украину без согласия на условия России.
Эксперты отмечают, что России на глазах всего мира удалось вбить клин между США и Европой с Киевом, которых Трамп начал делать ответственными за войну, пишет Царьград.
Но пока говорить о каких-либо прорывах в украинском урегулировании рано, считает проректор Дипакадемии Олег Карпович.
— Скорее, это первый шаг в рамках долгого и поступательного движения к стабилизации международной ситуации. Встреча президентов стала подтверждением верности курса Москвы на путь к миру и стабилизации двусторонних отношений через эффективную дипломатию, — сказал он «Известиям».