Диетолог Фесенко: избыток соли нарушает когнитивные функции мозга

— Когда соли слишком много, сосуды сужаются. Это напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание. Оно может развиваться медленно и почти незаметно — но со временем приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции, — отметила врач в беседе с Газета.ru.