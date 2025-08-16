Диетолог Фесенко: избыток соли нарушает когнитивные функции мозга

Врач-диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко предупредила, что злоупотребление солью негативно сказывается на работе мозга. Переизбыток натрия ведет к повышенному риску сосудистой деменции, так как нарушает нормальное кровообращение и провоцирует кислородное голодание нервных клеток.
Взрослый человек должен употреблять не более пяти граммов соли в день, однако средний россиянин превышает эту норму вдвое и даже втрое, потребляя девять-пятнадцать граммов ежедневно. Более половины этого объема приходится на продукты промышленного производства — готовые блюда, сыры, хлебобулочные изделия и мясные деликатесы.
Со временем такая диета снижает эластичность сосудов, затрудняет доступ кислорода к клеткам мозга.
— Когда соли слишком много, сосуды сужаются. Это напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание. Оно может развиваться медленно и почти незаметно — но со временем приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции, — отметила врач в беседе с Газета.ru.
Особо уязвимы пожилые люди, возраст усиливает негативное воздействие соли на сердечно-сосудистую, растет артериальное давление. А так же страдают когнитивные функции.
— Это прямая дорога к сосудистой деменции, — заключила врач.
Завтрак должен быть одним из наиболее калорийных приемов пищи за день. Пропуск завтрака ведет к перееданию в течении дня, пишет 360.ru.
А вот правильный ужин позволит обеспечить качественный сон. В вечерний рацион стоит включать бананы, киви и избегать жирного мяса и кофеина. Для выработки гормона сна полезны продукты, содержащие триптофан, такие как индейка и миндаль, пишет Царьград.