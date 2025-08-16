Ричмонд
Движение возле спорткомплекса «Лужники» восстановлено после концерта

Движение возле спорткомплекса «Лужники» восстановлено после концерта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 августа в связи с проведением концерта будет временно перекрыто движение транспорта в районе Большой спортивной арены «Лужников».