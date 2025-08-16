Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Саммит РФ, США и Украины состоится лишь при успехе переговоров в Белом доме

Подготовка к саммиту России, США и Украины может начаться в случае успеха предстоящих переговоров Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Подготовка к саммиту России, Соединенных Штатов и Украины начнется только в случае успеха переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в случае позитивных результатов переговоров между представителями США и Украины администрация Трампа планирует начать организацию трехсторонней встречи. Контакты американского главы с Зеленским состоятся в Белом доме в предстоящий понедельник, 18 августа. При этом на встрече будет присутствовать как минимум один европейский лидер, однако источник не сообщает, кто именно это может быть.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже 22 августа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше