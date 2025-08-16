CNN: Саммит РФ, США и Украины состоится лишь при успехе переговоров в Белом доме

Подготовка к саммиту России, Соединенных Штатов и Украины начнется только в случае успеха переговоров американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в случае позитивных результатов переговоров между представителями США и Украины администрация Трампа планирует начать организацию трехсторонней встречи. Контакты американского главы с Зеленским состоятся в Белом доме в предстоящий понедельник, 18 августа. При этом на встрече будет присутствовать как минимум один европейский лидер, однако источник не сообщает, кто именно это может быть.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться уже 22 августа.