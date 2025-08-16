Японская певица Томо Сакураи скончалась за неделю до своего концерта

— Сакураи была доставлена в больницу 4 августа. К сожалению, ее состояние ухудшилось, 13 августа она умерла. Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни, — сообщили родные исполнительницы.