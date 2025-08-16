Японская певица Томо Сакураи скончалась за неделю до своего концерта

Певица и актриса из Японии Томо Сакураи скончалась на 54-ом году жизни из-за онкологии незадолго до своего концерта. Об этом написало издание Sponichi, ссылаясь на источники.
— Сакураи была доставлена в больницу 4 августа. К сожалению, ее состояние ухудшилось, 13 августа она умерла. Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при ее жизни, — сообщили родные исполнительницы.
Отмечается, что у артистки 17 августа должен был состояться концерт, который она ранее отменила из-за плохого самочувствия, передает РИА Новости.
Томо Сакураи родилась 10 сентября 1971 года в Тибе. Она стала известной как актриса, певица и артистка дубляжа. В начале карьеры участвовала в айдол-группе Lemon Angel.
Также исполнительница выпустила несколько сольных альбомов. Фильмография Сакураи включает 37 проектов, в том числе «Девичья сила», «Атака титанов», «Фатальная ярость» и другие.