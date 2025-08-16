Популярная певица внезапно умерла за неделю до своего концерта

Сообщается, что на 17 августа у певицы был запланирован концерт, однако из-за ухудшения ее самочувствия мероприятие отменили. Сакураи за свою карьеру проявила себя как многогранная артистка: она начинала в составе айдол-группы Lemon Angel, выпустила несколько сольных альбомов и озвучивала персонажей популярных аниме и фильмов. В ее фильмографии значатся 37 работ, включая проекты «Покемон», «Атака титанов» и другие.