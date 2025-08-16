Главврач онкоцентра сказал, что в Минске прибавляется 500 — 600 новых случаев рака каждый год

Главный врач Минского городского клинического онкоцентра, сенатор Виктор Кондратович сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что в столице республики прибавляется 500 — 600 новых случаев рака каждый год.
Комментируя прогнозы Всемирной организации здравоохранения о росте заболеваемости раком в мире до 35 миллионов случаев в год к 20250 году (то есть плюс 77% к уровню 2022 года), Виктор Кондратович привел статистику по Минску:
«Каждый год прибавляется 500−600 новых случаев. Если в этом году заболело 13,5 тысячи первичных пациентов, то в следующем году их будет 14 тысяч. Так, к 2030 году мы прогнозируем больше 15 тысяч заболевших».
В масштабах страны, говорит главврач минского онкоцентра, только за 2024-й первичные опухоли появились почти у 54 тысяч белорусов, а к 2030-му прогнозируется цифра более чем 75 тысяч.
Рост заболеваемости, по словам Виктор Кондратовича, во всем мире идет одинаково. Среди причин — старение населения (а пик заболеваемости онкологией — 60 — 64 года), неблагоприятная окружающая среда и питание.
«Сейчас в Минске и по всей Беларуси на второе место по заболеваемости выходит рак толстой кишки. А это зависит исключительно от характера нашего питания. Фастфуды, перекусы, перехватываем еду в пути, нет здоровой пищи, клетчатки», — сказал Виктор Кондратович, отметив рост заболеваемости колоректальным раком.
Кроме того, специалист отметил развитие медицинских технологий:
«Раньше очень многие люди умирали, не зная, что у них есть онкологическое заболевание, то есть диагноз не был установлен. Современные методы диагностики позволяют выявить болезнь на ранних стадиях».
Все это влияет на то, что количество заболевших раком увеличивается.
