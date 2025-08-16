Транспорта нет, но есть интерес к экипировке. Мужчина похитил мотоодежду из магазина в Минске

«В Советское РУВД поступило заявление от директора одного из мотомагазинов Минска. Мужчина рассказал, что за последний месяц из торговой точки были похищены товары на общую сумму более Br1,2 тыс., — отметили в ведомстве. — Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, причастного к кражам. Им оказался 36-летний неработающий минчанин. Известно, что за месяц мужчина вынес из магазина две мотокуртки, мотоботинки и шлем».