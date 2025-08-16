Транспорта нет, но есть интерес к экипировке. Мужчина похитил мотоодежду из магазина в Минске

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработный минчанин похитил из магазина две мотокуртки, мотоботинки и шлем на общую сумму более Br1,2 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорсиполкома.
«В Советское РУВД поступило заявление от директора одного из мотомагазинов Минска. Мужчина рассказал, что за последний месяц из торговой точки были похищены товары на общую сумму более Br1,2 тыс., — отметили в ведомстве. — Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, причастного к кражам. Им оказался 36-летний неработающий минчанин. Известно, что за месяц мужчина вынес из магазина две мотокуртки, мотоботинки и шлем».
Примечательно, что сам задержанный не владеет мототранспортом, однако, с его слов, проявляет повышенный интерес к мотоэкипировке. Установлено, что шлем он сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды. Мотокуртку и мотоботинки мужчина использовал сам.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. -0-