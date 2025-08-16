Израиль готов к сделке по Газе при освобождении заложников

Израильская сторона выразила готовность заключить соглашение по урегулированию в Газе только при одновременном освобождении всех заложников, а также полном разоружении движения ХАМАС, следует из сообщения канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны», — заявили израильские власти.
В сообщении сказано, что речь идёт о полном разоружении ХАМАС, демилитаризации сектора Газа, а также установлении контроля со стороны Израиля над безопасностью в секторе Газа. Помимо этого, Израиль планирует организовать «альтернативное гражданское управление».
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль приближается к завершению военной кампании против ХАМАС, а также против других сил, входящих в так называемую иранскую ось в регионе.