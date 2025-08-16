«Вы послужите всему человечеству»: Опубликовано письмо, которое Мелания Трамп передала Путину через мужа

Теперь письмо было опубликовано в полном виде. Оно датировано 15 августа 2025 года. Мелания призывает Путина «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Она трогательно описывает детские мечты о любви, безопасности и возможностях, и призывает Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы.