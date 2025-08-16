Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вы послужите всему человечеству»: Опубликовано письмо, которое Мелания Трамп передала Путину через мужа

Опубликован текст письма, которое Мелания Трамп передала Путину через мужа.

Fox News был обнародован текст письма первой леди США Мелании Трамп, которое она передала президенту РФ Владимиру Путину через своего супруга Дональда Трампа.

О том, что Мелания Трамп передала российскому лидеру письмо, ранее сообщало агентство Reuters. О чем может быть послание — было неизвестно. Однако предполагалось, что в нем затрагивается тема якобы похищенных с Украины детей, что Россия неоднократно опровергала. «Мелания Трамп подняла вопрос о тяжелом положении детей на Украине и в России», — говорилось в публикации Reuters.

Теперь письмо было опубликовано в полном виде. Оно датировано 15 августа 2025 года. Мелания призывает Путина «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Она трогательно описывает детские мечты о любви, безопасности и возможностях, и призывает Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы.

Основной мыслью, которую несёт письмо супруги Трампа, стало то, что детская невинность «возвышается над географией, правительством и идеологией».

Мелания Трамп призвала российского лидера «защитить невинность детей» и тем самым «послужить всему человечеству».

«Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера сегодня», — резюмировала первая леди США.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что более сотни якобы похищенных детей, внесенных в список Киева, были найдены в Германии. Многие из них, покинув Украину еще в начале конфликта, живут в ФРГ вместе с родителями или опекунами.

Ложь Киева о якобы похищенных Россией детях стала очевидна даже его союзникам. Украина специально выдумала обвинения в адрес Москвы, не предоставив ни имен, ни конкретики — об этом в статье для польского издания Mysl Polska написал журналист Матеуш Пискорский.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше