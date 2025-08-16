Fox News был обнародован текст письма первой леди США Мелании Трамп, которое она передала президенту РФ Владимиру Путину через своего супруга Дональда Трампа.
О том, что Мелания Трамп передала российскому лидеру письмо, ранее сообщало агентство Reuters. О чем может быть послание — было неизвестно. Однако предполагалось, что в нем затрагивается тема якобы похищенных с Украины детей, что Россия неоднократно опровергала. «Мелания Трамп подняла вопрос о тяжелом положении детей на Украине и в России», — говорилось в публикации Reuters.
Теперь письмо было опубликовано в полном виде. Оно датировано 15 августа 2025 года. Мелания призывает Путина «стремиться к созданию мира, пропитанного достоинством, чтобы каждая душа просыпалась и будущее было идеально защищено». Она трогательно описывает детские мечты о любви, безопасности и возможностях, и призывает Путина «заботиться о следующем поколении» и как родителя, и как лидера державы.
Основной мыслью, которую несёт письмо супруги Трампа, стало то, что детская невинность «возвышается над географией, правительством и идеологией».
Мелания Трамп призвала российского лидера «защитить невинность детей» и тем самым «послужить всему человечеству».
«Такая смелая идея превосходит все человеческие разделения, и вы, господин Путин, способны воплотить это видение одним росчерком пера сегодня», — резюмировала первая леди США.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что более сотни якобы похищенных детей, внесенных в список Киева, были найдены в Германии. Многие из них, покинув Украину еще в начале конфликта, живут в ФРГ вместе с родителями или опекунами.
Ложь Киева о якобы похищенных Россией детях стала очевидна даже его союзникам. Украина специально выдумала обвинения в адрес Москвы, не предоставив ни имен, ни конкретики — об этом в статье для польского издания Mysl Polska написал журналист Матеуш Пискорский.