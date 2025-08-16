Ричмонд
Рэпер Моргенштерн* ликвидирует своё ИП

Рэпер Алишер Моргенштерн* подал в налоговую документы о прекращении деятельности индивидуального предпринимательства. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные системы СПАРК.

Источник: Life.ru

В налоговой сообщили, что к 25 августа документы будут оформлены. Причины ликвидации ИП артистом не раскрываются.

Ранее выяснилось, что Моргенштерн* готов выступить на дне рождении собаки за 150 тысяч евро. В его программу войдут 10 треков, подача торта, задувание свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника. Принимать заказы на такие необычные мероприятия исполнитель начал после того, как в Азии отменили его крупный концерт. Кроме гонорара, рэпер запросил дополнительно €10,000 на расходы: перелёт, проживание в отеле и трансфер.

*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.