Глава МИД Польши Сикорский: Евросоюз продолжит оказывать военную поддержку Киеву

Страны-союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
— Мы будем делать то, что делали до сих пор: поставлять вооружение, поддерживать и обеспечивать путь к членству в Евросоюзе. Украина сама должна решить, хочет ли она продолжать борьбу, — высказался он в эфире канала TVN24.
По его словам, дипломатические усилия президента США Дональда Трампа можно назвать отважными.
— В дипломатии всегда лучше разговаривать, — добавил Сикорский.
Он выразил надежду на то, что Штаты согласны с ЕС, что Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок в процессе достижения мира, передает РИА Новости.
Дональд Трамп считает, что признание Украиной всего Донбасса частью РФ поможет быстро заключить мирное соглашение. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на осведомленный источник. По данным журналистов, глава Белого дома сделал такое заявление во время телефонного разговора с европейскими лидерами после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.