Венгрия приветствует то, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели встречу, на которой обсудили возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
При этом Сийярто выразил надежду, что действия лидеров ЕС не сорвут заключение мирных договорённостей, как это было в 2022 году.
«Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!» — написал Сийярто в социальной сети Facebook*.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев также отметил, что российский и американский лидеры начали сложный и многосторонний процесс по урегулированию украинской ситуации и выразил надежду, что Киев и Брюссель не испортят начатое.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по этому поводу заявил, что Европа не должна переоценивать свою роль в урегулировании украинского конфликта, потому что ключевое значение в этом процессе принадлежит США.
Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.