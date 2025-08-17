Что можно и нельзя делать в день Авдотьи Малиновки 17 августа на Сеногнойку

Православная церковь 17 августа вспоминает святую Евдокию. В народе принято праздновать день Авдотьи Малиновки. В указанную дату было принято собирать малину. Но есть еще одно название — Сеногнойка. Все дело в том, что 17 августа заготавливали сено.
Что нельзя делать 17 августа.
Запрещено брать деньги взаймы. Предки верили, что их сложно будет вернуть. Нельзя ссориться с пожилыми людьми. Девушкам, которые пока не встретили свою вторую половинку, не рекомендуется ходить на свидания.
Что можно делать 17 августа.
По традиции, 17 августа собирали урожай поздней малины, а также огурцов. А еще в названную дату убирали сено из-за начала сезона постоянных дождей.
Согласно приметам, дождь и пасмурная погода предупреждает о большом количестве снега в ноябре.
