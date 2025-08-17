Открытки и поздравления на День Воздушного Флота России

Поздравления на День авиации.
1. «Уважаемые авиаторы! В этот праздничный день желаем вам всегда находиться на высоте — и в профессии, и в жизни! Пусть каждый полёт завершается благополучной посадкой, а навигационные огни судьбы всегда указывают верный курс. С Днём Воздушного Флота!».
2. «Дорогие лётчики! Пусть ваши крылья никогда не знают турбулентности, а горизонт всегда остаётся ясным. Желаем мягких посадок, попутного ветра и только зелёного света на всех жизненных рулёжках. С профессиональным праздником!».
3. «Как самолёт стремится в небеса, так пусть и ваши мечты достигают самых высоких целей. С Днём авиации! Пусть в вашей жизни всегда будет ясное небо и лёгкий попутный ветер удачи!».
4. «Поздравляю с Днём авиации! Желаю, чтобы топливо всегда было в достатке, стюардессы — красивыми, пассажиры — вежливыми, а начальство — понимающим. И главное — чтобы зарплата росла от года к году!».
5. «Вам, кто обеспечивает безопасность каждого полёта, желаем железного здоровья, платиновых нервов и золотой зарплаты! Пусть ваши двигатели никогда не капризничают, а все системы работают как швейцарские часы. С праздником!».
6. "Под облаками, в вышине,
Где солнце светит в синеве,
Вы покоряете мечты —.
Российской авиации сыны!
Пусть будет небо мирным, чистым,
А каждый день — по-новому лучистым!".
7. «Дорогие ветераны! Ваш опыт — это навигационные карты для новых поколений лётчиков. Спасибо за ваши тысячи часов в небе! Желаем крепкого здоровья, чтобы ещё долгие годы ваши мудрые советы помогали молодым покорять воздушные просторы. С праздником!».
Подписывайтесь на канал «МК» в МАКС.