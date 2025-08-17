Открытки и поздравления на День Воздушного Флота России

1. «Уважаемые авиаторы! В этот праздничный день желаем вам всегда находиться на высоте — и в профессии, и в жизни! Пусть каждый полёт завершается благополучной посадкой, а навигационные огни судьбы всегда указывают верный курс. С Днём Воздушного Флота!».