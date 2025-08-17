17 августа: какой сегодня праздник

17 августа — 229-й день года, до конца года осталось 136 дней.
Международные праздники.
17 августа мир отмечает два необычных праздника. День любимого дивана — идеальный повод провести воскресенье в уюте, завернувшись в плед с хорошей книгой или фильмом. А День секонд-хенда призывает дать вещам вторую жизнь, напоминая об экологичном потреблении.
Российские праздники.
День трейдера отмечают финансовые специалисты, чья работа связана с биржевыми торгами. А в День Воздушного Флота России чествуют авиаторов и всех, кто связан с небом — от пилотов до авиаконструкторов.
Православный календарь.
Церковь 17 августа вспоминает преподобного Алипия Печерского — первого русского иконописца, чьи работы украшали Киево-Печерскую лавру. Этот день — особый для художников и всех, кто ценит духовное искусство.
Народные традиции: Авдотья Малиновка.
По народному календарю 17 августа — Авдотья Малиновка. В этот день:
Завершали сбор малины и варили вареньеУбирали последние огурцы (считалось, что после Авдотьи они перестают расти) Заготавливали чеснок и лук для зимних засолокКомпостировали огуречную ботву.
У кого именины 17 августа?
Именины 17 августа отмечают Клара, Дарья, Евдокия, Андрей, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Михаил.
Кто из знаменитостей родился 17 августа?
Легенды кино: Роберт Де Ниро, Шон ПеннАмериканский рэпер Lil PumpРоссийские звезды: Наталья Ветлицкая, Николай Добрынин.
Исторические вехи.
17 августа в истории:
1771 — открытие фотосинтеза1928 — открытие стадиона «Динамо» в Москве1998 — «Чёрный понедельник» в России.