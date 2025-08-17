День благодарности черным котам и День любимого дивана: какие праздники отмечают в России и мире 17 августа

17 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День благодарности черным котам, День любимого дивана и День «Я люблю свои ноги».
День благодарности черным котам.
День благодарности черным котам отмечают в противовес известной примете о том, что черная кошка приносит несчастье. Хозяева черных котов выкладывают в социальные сети их фотографии и пишут о том, как они рады, что у них кошка именно такого окраса. В этот праздник принято также брать черных котов из приюта.
День любимого дивана.
День любимого дивана — это шуточный праздник, который отмечают в России с 2014 года. В эту дату необходимо как можно удобнее сесть или лечь на свой диван и сполна насладиться этим моментом. Также 17 августа можно приобрести новый диван или отреставрировать старый.
День «Я люблю свои ноги».
День «Я люблю свои ноги» отмечается в США с 2015 года с целью призвать людей больше заботиться о здоровье своих нижних конечностей. В этот праздник можно сходить на массаж стоп, на сеанс педикюра или сделать расслабляющую ванночку для ног.