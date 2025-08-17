День благодарности черным котам и День любимого дивана: какие праздники отмечают в России и мире 17 августа

День благодарности черным котам отмечают в противовес известной примете о том, что черная кошка приносит несчастье. Хозяева черных котов выкладывают в социальные сети их фотографии и пишут о том, как они рады, что у них кошка именно такого окраса. В этот праздник принято также брать черных котов из приюта.