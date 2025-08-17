Народный календарь. Почему 20 августа нужно наблюдать за аистами

Особое внимание на Руси в этот день уделяли аистам. Считалось, что если птица в небе, то это предвещало крепкое здоровье и счастье. Если же аиста видела незамужняя девушка, это значило, что скоро она выйдет замуж. А если крестьяне видели неподвижно сидящего аиста, это означало, что в скором времени кому-то предстоит перенести тяжелую болезнь или чью-то смерть. Также в эту дату было принято подавать к столу пироги с малиной.