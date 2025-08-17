Ричмонд
Народный календарь. Почему 20 августа нужно наблюдать за аистами

Православные 20 августа чтут память двух святых Марины и Пимена Многоболезненного. Последний часто хворал, и однажды ему явились ангелы, совершившие обряд пострижения в монахи. Ангелы предупредили Пимена, что, избавившись от всех болезней, он умрет.

Особое внимание на Руси в этот день уделяли аистам. Считалось, что если птица в небе, то это предвещало крепкое здоровье и счастье. Если же аиста видела незамужняя девушка, это значило, что скоро она выйдет замуж. А если крестьяне видели неподвижно сидящего аиста, это означало, что в скором времени кому-то предстоит перенести тяжелую болезнь или чью-то смерть. Также в эту дату было принято подавать к столу пироги с малиной.

Приметы погоды.

Если в этот день начинают улетать аисты, это значит, что осень будет холодной, а зима наступит раньше срока.

Если паутина висит без пауков, то скоро ухудшится погода.

Именины отмечают: Александр, Никанор, Петр, Иван, Алексей, Афанасий, Дмитрий, Михаил, Василий, Антон.