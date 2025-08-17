Календарь на 17 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Казанскую икону Божией Матери пожаловал в благословение городу Пензе царь Алексей Михайлович в 1666 году. Образ несли от Москвы на руках и поместили в местную соборную церковь. По преданию, икона спасла город в 1717 году от нашествия ногайцев. Когда их войска осадили город, жители собрались перед иконой на ночное бдение. Утром икону вынесли на крепостной вал. Во время чтения молитв вражеские полчища дрогнули и отступили. В 1771 году икона остановила эпидемию чумы: люди обносили ее вокруг города, и мор прекратился. Известны многочисленные случаи исцеления верующих, пришедших поклониться святыне. Сейчас чудотворный образ хранится в Спасском кафедральном соборе в Пензе, на ризе иконы изображены свитки с именами спасенных в XVIII веке семей.