В Японии умерла актриса Томо Сакураи, озвучившая Синтию из «Покемона»

«Томо Сакураи была экстренно госпитализирована 4 августа. К сожалению, её состояние не улучшилось, и 13 августа она скончалась. Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при её жизни», — говорится в материале.