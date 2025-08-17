В Японии умерла актриса Томо Сакураи, озвучившая Синтию из «Покемона»

Японская певица и актриса Томо Сакураи скончалась на 54-м году жизни за неделю до своего выступления, информирует портал Sponichi.
По данным издания, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Артиста была экстренно госпитализирована, она умерла в медучреждении.
«Томо Сакураи была экстренно госпитализирована 4 августа. К сожалению, её состояние не улучшилось, и 13 августа она скончалась. Выражаем глубочайшую благодарность за многочисленные сообщения поддержки и сочувствия, которые мы получили при её жизни», — говорится в материале.
17 августа должен был состояться концерт исполнительницы, он был отменён из-за её плохого самочувствия.
Томо Сакураи родилась в 1971 года в Тибе. Она известна как актриса и певица. Она была участницей коллектива Lemon Angel, а также выпустила несколько сольных альбомов.
Её фильмография включает 37 проектов, в том числе «Фатальную ярость», «Покемона», «Атаку титанов». В мультсериале «Покемон» актриса озвучила персонажа по имени Синтия.
Ранее сообщалось, что на 57-м году жизни умер актёр из «Зачарованных» Джулиан Макмэхон. Он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.