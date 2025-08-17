Бродский и Ося здесь были: воспоминания племянника о дяде

Внести относительную ясность помогают цитаты из собственно Бродского, умевшего то виртуозно уходить от ответа на глупый вопрос, то, в зависимости от настроения, высказывавшегося предельно наглядно и конкретно, например, о том, что поэту для метафизического откровения и творческого озарения бывает достаточно каких-то совершенно простых вещей. Любовь Бродского к «водичке» во всех ее проявлениях достаточно известна его поклонникам, а кроме того, Кельмович цитирует лирическое признание Бродского режиссеру Елене Якович, снявшей документальный фильм «Прогулки с Бродским»: «Два на свете существуют главных шоу для меня. Это — вот это (вода) и облака. Голова идет кругом, и в совершенно замечательное экстатическое состояние можно прийти». Но в этот момент серьезный литературовед Кельмович строго одергивает своего романтического, размечтавшегося на лоне венецианской природы дядю: «Не будем путать обычное восхищение красотами природы с приближением откровения или, по крайней мере, с опытом “остановки мира”.