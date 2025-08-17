Крылья России: как у нашей страны появился воздушный флот

Сегодня День воздушного флота России. Праздник с яркой историей, в котором романтика переплетается с техническим прогрессом. Как наша страна стала великой авиационной державой, вспоминали «Известия».
Как рождался праздник
1 декабря 1918 года в Стране Советов был организован Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) — научный центр, которому мы обязаны лучшими достижениями самолетостроения. Появились авиационные конструкторские бюро, которые возглавляли Андрей Туполев, Николай Поликарпов, Дмитрий Григорович, Константин Калинин. Туполев на долгие десятилетия стал одним из лидеров мирового самолетостроения. Первый отечественный цельнометаллический самолет АНТ-2 поднялся в воздух 26 мая 1924 года. АНТ — это Андрей Николаевич Туполев.
В 1923 году заработало Акционерное общество российского воздушного флота под названием «Добролет», которое через несколько лет переименовали в «Аэрофлот». Тогда же заработала первая в нашей стране регулярная внутренняя авиалиния Москва — Нижний Новгород. Уже тогда красвоенлеты и пилоты гражданской авиации отмечали свой праздник в августе. В 1933 году День воздушного флота Союза ССР, или День авиации, стали отмечать 18 августа.
18 августа 1933 года, в праздник, десятки тысяч москвичей собрались на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе, что на Ходынском поле. Именно тогда зародилась традиция эффектных смотров авиационных достижений. «Тревожно ревет сирена. Ее звуки несутся со стороны заводских корпусов, выросших на границе летного поля. Это макет большого завода. Сюда мчатся сопутствуемые истребителями скоростные бомбардировщики. Навстречу взлетают истребители обороны. Залп зениток, взрывы бомб воссоздают зрелище настоящего военного действия. Груз бомб обрушивается точно в цель и взрывает заводские корпуса. Под ударами истребителей замолкают зенитные батареи». С 1934 года такие праздники ежегодно проводились на Тушинском аэродроме. Как правило, на его трибунах собирались руководители государства, Торжественные мероприятия проходили и в парке Авиаторов в Ленинграде, и в сотнях воинских частей по всей стране… Всеобщий восторг вызывало выступление пилотажной группы, которую называли «Красной пятеркой» — они показывали в небе уникальные фигуры на пяти самолетах И-16, выкрашенных в цвета государственного флага СССР. В праздничные августовские дни традиционно проводились чемпионаты страны по самолетному, вертолетному, планерному и парашютному спорту.
С 1971 года праздник стали отмечать в третье воскресенье августа. Ведь воздушные парады, собирающие десятки тысяч людей, целесообразнее проводить именно в выходные дни. Их и прежде проводили по воскресеньям, и они далеко не всегда совпадали с 18 августа. Традиция воскресных авиационных праздников продолжается и в наше время.
Время рекордов и побед
В 1927 году на спортивном самолете, который создал молодой конструктор Александр Яковлев, впервые в СССР удалось побить мировой рекорд — по дальности полета из Севастополя в Москву — 1420 км. Авиация стала любовью всей страны, которая верила в технический прогресс и гордилась своими соколами.
Подвиги и яркие достижения пробивали дорогу серийному авиастроению, и воздушные путешествия с каждым годом все отчетливее входили в обыденную повседневную жизнь. Если в 1929 году отечественных самолетов на наших линиях было около 40%, то к 1935 году воздушный флот стал полностью советским. Таланты пробивали дорогу доступной и массовой авиации — гражданской и военной. Уникальным летчиком был дважды Герой Советского Союза Владимир Коккинаки. С 1935 года он побил десять официальных мировых рекордов высоты и скорости полетов, был испытателем реактивного бомбардировщика Ил-28, совершил беспосадочный перелет из Москвы на остров Мискоу (США).
Григорий Бахчиванджи — летчик непревзойденной храбрости — сражался на фронте и проводил прорывные экспериментальные полеты в тылу. Он испытывал первые самолеты с реактивным двигателем, заглянул в будущее авиации. 27 марта 1943 года, испытывая моноплан Би-3, летчик погиб. «Без полета Григория Бахчиванджи, может быть, не было бы и 12 апреля 1961 года», — говорил Юрий Гагарин. Летчики, стремившиеся идти «быстрее, выше, дальше», были первопроходцами, они шагали в неизвестность, «сказку делали былью». Ну, а символами отечественной авиации стали Валерий Чкалов и Михаил Громов — летчики, совершившие трансатлантические перелеты в США. На отечественных машинах!
Во время Великой Отечественной красные летчики произвели более трех миллионов боевых вылетов, уничтожили 57 тыс. вражеских самолетов. А советские заводы поставили фронту более 125 тыс. боевых машин. Советские летчики выиграли битву с асами люфтваффе, завоевав после Курской битвы господство в воздухе. Среди самолетов Победы назовем лишь некоторые. Бомбардировщики Ил-4 в первые недели войны бомбили Берлин и другие немецкие города.
На истребителе Ла-7 воевали Алексей Маресьев и Иван Кожедуб. Маневренная и живучая машина, созданная конструктором Семеном Лавочкиным и его учениками, наводила ужас на гитлеровских стервятников.
Самым массовым боевым самолетом в истории стал «летающий танк», штурмовик Ил-2.
Призвание летать
Профессия летчика — особая. Это не место службы, не ремесло, а образ жизни. Поднимают в небо самолеты только те, кто с детства мечтал о высоте и сумел воплотить свою мечту. Настоящие герои воздушного флота — летчики-испытатели. «Когда воин на фронте выполняет боевое задание, он тоже рискует жизнью. А разве бой за скоростную машину, способную защитить многие тысячи жизней, не стоит риска?» — говорил Валерий Чкалов. Он не изменил своему принципу и погиб, испытывая истребитель И-180 конструкции Поликарпова.
Эталоном бесстрашия был летчик-испытатель Сергей Анохин. Переживший в небе несколько крушений, он чудом сохранил жизнь, но остался израненным, лишился глаза. И стал «летным папой» для многих наших космонавтов, передав им свой опыт. «Два совершенно полюсных, противоположных психологических свойства сочетает в себе этот человек — храбрость и скромность. Представьте себе летчика, совершившего подвиг и оставшегося живым… Это второе рождение человека! Его спрашивают: “Сережа, ну как ты?” — “Ничего, все в порядке”. Все, кто видел его в этот момент, были сражены его милой до наивности манерой ответа. Его храбрость кажется просто какой-то наивной детской игрой. Это пример настоящего героя-идеала. Это мой кумир!» — говорил о нем великий летчик Громов, вообще-то скупой на похвалы.
А как трагична и величественна судьба Александра Федотова. Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лауреат Ленинской премии, многократный мировой рекордсмен… Список его заслуженных регалий впечатляет. Многие коллеги признают его лучшим летчиком-испытателем ХХ века. Он погиб 4 апреля 1984 года в испытательном полете на МиГ-31, будучи уже немолодым человеком. «Пилот не может не летать».
В 80 лет поднимал в небо самолет генерал-полковник авиации Василий Решетников — один из великих летчиков-бомбардировщиков Великой Отечественной, а после войны — мировой рекордсмен по дальности полетов. Звезду Героя Советского Союза он завоевал в дни Сталинградской битвы. А ушел из жизни в марте 2023 года, до последних дней болея за нашу авиацию, в особенности — за дальнюю, которой отдал всю жизнь.
Время скорости
В 1950 году советский летчик-испытатель, подполковник, Герой Советского Союза Иван Иващенко первым в нашей стране достиг скорости звука в горизонтальном полете, пилотируя экспериментальный самолет СИ-1, ставший впоследствии легендарным серийным реактивным истребителем МиГ-17. В авиации началась новая эра.
С 1956 года «Аэрофлот» располагал реактивными авиалайнерами Ту-104. В течение двух лет эта машина была единственным в мире находившимся в эксплуатации реактивным лайнером (первый в мире реактивный пассажирский самолет, британский «Де Хэвилленд Комет», был временно снят с рейсов из-за вскрывшихся конструктивных недостатков, а американский «Боинг-707» вышел на линии лишь в конце 1958 года).
К 1980 году «Аэрофлот» регулярно летал в 85 стран Европы, Азии, Америки и Африки, став первой в мире авиакомпанией, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров. Сегодня гражданская авиация РФ достойно преодолевает трудности, связанные с достижением технологического суверенитета и пополняет свой флот новыми отечественными лайнерами.
След в небе
Праздник и сегодня остается одним из самых любимых в стране. Миллионы людей ждут выступлений наследников «Красной пятерки» — авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи». Это асы из 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка, который базируется в Кубинке. Никто в мире не выполняет фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях, только эта великолепная шестерка. Они чертят в небе слово «Россия», и эти виражи станут для нас лучшим поздравлением с летным праздником.