Крылья России: как у нашей страны появился воздушный флот

Эталоном бесстрашия был летчик-испытатель Сергей Анохин. Переживший в небе несколько крушений, он чудом сохранил жизнь, но остался израненным, лишился глаза. И стал «летным папой» для многих наших космонавтов, передав им свой опыт. «Два совершенно полюсных, противоположных психологических свойства сочетает в себе этот человек — храбрость и скромность. Представьте себе летчика, совершившего подвиг и оставшегося живым… Это второе рождение человека! Его спрашивают: “Сережа, ну как ты?” — “Ничего, все в порядке”. Все, кто видел его в этот момент, были сражены его милой до наивности манерой ответа. Его храбрость кажется просто какой-то наивной детской игрой. Это пример настоящего героя-идеала. Это мой кумир!» — говорил о нем великий летчик Громов, вообще-то скупой на похвалы.