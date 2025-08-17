Карл III начал употреблять виски, чтобы заглушить боль на фоне ухудшения здоровья

По данным издания, монарх испытывает значительные трудности при передвижении по своему поместью в Норфолке и, как утверждается, регулярно прибегает к употреблению виски для облегчения боли. За последние месяцы здоровье короля значительно ухудшилось, и трость стала для него не просто элементом образа, а необходимостью.
«Король ведёт тяжёлую, но безнадежную борьбу со своей болезнью. Для него это печальный конец, но, как он всем говорит, он изо всех сил старается держаться молодцом», — говорится в публикации.
В начале 2024 года британский монарх перенёс операцию, связанную с раком предстательной железы. В феврале прошлого года Букингемский дворец официально объявил о болезни короля. Карл III стал реже появляться на публике, но продолжил выполнять все свои обязанности.
Ранее стало известно, что разбитый раком Карл III готовится к смерти. Власти Британии разработали план на этот случай. Подданные активно обсуждают возможный сценарий похорон, который просочился в прессу. Мероприятие под названием «Менайский мост» расписано по минутам с учётом пожеланий «виновника торжества». Одним из важнейших пунктов является список приглашённых гостей на траурную церемонию: только те, чьи имена сам король вписал в список, смогут проститься с ним.