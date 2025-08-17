Позиция президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путины для Украины равносильно предательству, приводит издание Financial Times высказывания украинских чиновников.
Один из них заявил, что речь идёт об ударе в спину.
«Это удар в спину. Он просто хочет быстрой сделки», — сказал чиновник.
Кроме того, позицию Трампа прокомментировал чиновник из ЕС.
«Трамп хочет, чтобы это было сделано как можно быстрее, и я не думаю, что это займёт много времени», — заявил он.
По данным американского издания The New York Times, Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил лидерам европейских государств план мирного урегулирования. Этот план предполагает уступку всей территории Донбасса, в том числе районов, ещё не освобождённых ВС РФ.
Ранее сообщалось, что Киев не понимает, почему Трамп отказался от требования о прекращении огня.