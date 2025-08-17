Россиян Овечкина, Малкина, Дацюка и Кучерова признали лучшими форвардами этого века

Представители американо-канадской Национальной хоккейной лиги включили четырех игроков из России в список спортсменов последних 25 лет. Соответствующая публикация была сделана на официальном сайте организации.
Согласно мнению специалистов НХЛ, среди лучших форвардов лиги числятся Александр Овечкин, Никита Кучеров, Павел Дацюк и Евгений Малкин.
Отмечается, что помимо россиян в список выдающихся нападающих первой четверти XXI века вошли Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.
Примечательно, что на успехи российских хоккеистов в мире американского спорта обращают внимание даже в Правительстве страны. Ранее стало известно, что бывший Президент Соединенных Штатов Джо Байден допускал сценарий исключения Александр Овечкина их НХЛ, чтобы «наказать» руководство РФ.
