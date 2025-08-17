Дубцова ответила на слова Крутого, который обвинил ее в неблагодарности

— В начале 2000-х, после «Фабрики звезд-4», произошел серьезный конфликт между Игорем Яковлевичем и одним из крупнейших телеканалов страны. Многие помнят, что тогда из его компании вынужденно ушли артисты, оказавшись без ротаций на радио и телевидении. Я никого не осуждаю — это работа, карьера, каждый выбирает свой путь. Но ушли все, кроме меня. Игорь Яковлевич говорил, что всегда будет помнить этот мой поступок. Я отвечала, что это естественно, ведь он поддержал меня как автора и дал возможность исполнять мом песни. Я честно отработала контракт полностью, — написала Дубцова.