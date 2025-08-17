Дубцова ответила на слова Крутого, который обвинил ее в неблагодарности

Певица Ирина Дубцова прокомментировала заявление продюсера Игоря Крутого о том, что артистка оказалась неблагодарной за его труды, вложенные в нее.
В недавнем интервью журналистке Лауре Джугелии композитор ответил на вопрос о том, чувствует ли он благодарность от исполнителей, которым когда-то помог. На это он заявил, что от Дубцовой ничего подобного не было.
— От Тимати было, от Дубцовой — нет. Она напрягла меня и пошла дальше. Дубцова своего не упустит, не переживай, — высказался продюсер.
Артистка опубликовала в Telegram-канал пост, где поделилась своей позицией. Ее удивили слова Крутого о неблагодарности.
— В начале 2000-х, после «Фабрики звезд-4», произошел серьезный конфликт между Игорем Яковлевичем и одним из крупнейших телеканалов страны. Многие помнят, что тогда из его компании вынужденно ушли артисты, оказавшись без ротаций на радио и телевидении. Я никого не осуждаю — это работа, карьера, каждый выбирает свой путь. Но ушли все, кроме меня. Игорь Яковлевич говорил, что всегда будет помнить этот мой поступок. Я отвечала, что это естественно, ведь он поддержал меня как автора и дал возможность исполнять мом песни. Я честно отработала контракт полностью, — написала Дубцова.
По ее словам, после окончания контракта они уважительно попрощались, и она пошла своим путем. Знаменитость отметила, что на протяжении 20 лет благодарила проект «Фабрика звезд» и лично Крутого за поддержку и веру в нее.
— Три года назад я перестала появляться в проектах Игоря Яковлевича — на «Песне года», «Новой волне» и исчезла из судейского кресла проекта «Ты супер!». Мне непонятно, почему это произошло. Мое уважение и благодарность остались прежними. Поэтому для меня было неожиданно услышать эти слова от него в интервью. Хочу верить, что это недоразумение, ошибка монтажа или некорректная формулировка вопроса, — заключила певица в посте.
