Военный РФ Мингазудинов сбил дроны ВСУ из пулемёта и спас сослуживцев

Гвардии ефрейтор обнаружил в небе FPV-дроны и уничтожил их пулемётными очередями.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Максим Мингазудинов ликвидировал несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины из пулёмета и спас своих сослуживцев, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что гвардии ефрейтор Мингазудинов обнаружил в небе FPV-дроны противника и уничтожил их пулемётными очередями.

«Ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулемётными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что за самоотверженное выполнение воинского долга военнослужащий представлен к госнаграде.

Ранее сообщалось, что военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата ВСУ и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военнослужащих Вооружённых сил Украины.

