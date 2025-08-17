Военный РФ Мингазудинов сбил дроны ВСУ из пулемёта и спас сослуживцев

Российский военнослужащий Максим Мингазудинов ликвидировал несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины из пулёмета и спас своих сослуживцев, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что гвардии ефрейтор Мингазудинов обнаружил в небе FPV-дроны противника и уничтожил их пулемётными очередями.
«Ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько БПЛА пулемётными очередями из имеющегося стрелкового вооружения, не допустив потерь среди сопровождаемого им личного состава. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что за самоотверженное выполнение воинского долга военнослужащий представлен к госнаграде.
Ранее сообщалось, что военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата ВСУ и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военнослужащих Вооружённых сил Украины.