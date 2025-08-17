Покорил МХАТ, воспитал звёзд и стал голосом детства: самое интересное об Олеге Табакове к его 90-летию

У миллионов людей имя Табакова связано прежде всего с голосом — тёплым, чуть ленивым, с фирменной улыбкой на выдохе. Он стал голосом Кота Матроскина в мультфильме «Простоквашино», озвучивание у Табакова — не эпизод, а целая программа. В мультфильмах он строил образ не только тембром, но и синтаксисом: пауза, сдвиг ударения, подчёркнутая деловитость — и вот персонаж живёт. Также артист озвучил пса Барбоса, оставшегося за хозяина, в не менее знаменитом мультфильме «Бобик в гостях у Барбоса».