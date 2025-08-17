В Новосибирске продают автограф порнозвезды Саши Грей за 50 тысяч

Саша Грей выступала в Новосибирске в 2013 году в клубе «Рок Сити» в качестве диджея.
На одном из популярных сервисов объявлений в Новосибирске выставили на продажу билет с автографом бывшей порнозвезды, актрисы и диджея Саши Грей. На это обратили внимание в Сиб.фм.
Стоимость лота — 50 тысяч рублей. По фото видно, что автограф сделан на концертном билете. Саша Грей выступала в Новосибирске в 2013 году в клубе «Рок Сити» в качестве диджея.
Объявление разместили 10 августа 2025 года, за несколько дней оно набрало 230 просмотров.
