Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продают автограф порнозвезды Саши Грей за 50 тысяч

Саша Грей выступала в Новосибирске в 2013 году в клубе «Рок Сити» в качестве диджея.

Саша Грей выступала в Новосибирске в 2013 году в клубе «Рок Сити» в качестве диджея.

На одном из популярных сервисов объявлений в Новосибирске выставили на продажу билет с автографом бывшей порнозвезды, актрисы и диджея Саши Грей. На это обратили внимание в Сиб.фм.

Стоимость лота — 50 тысяч рублей. По фото видно, что автограф сделан на концертном билете. Саша Грей выступала в Новосибирске в 2013 году в клубе «Рок Сити» в качестве диджея.

Объявление разместили 10 августа 2025 года, за несколько дней оно набрало 230 просмотров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают серебряную медаль Олимпиады 1936 года за 50 тысяч рублей.