CNN: Трамп проведёт трёхстороннюю встречу после переговоров с Украиной

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начнёт подготовку к трёхсторонней встрече лишь в том случае, если его переговоры с Зеленским станут успешными, сообщает телеканал CNN.
Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника. По его словам, Трамп приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Вашингтоне окажутся успешными.
«Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трёхсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете увенчаются успехом», — говорится в сообщении.
По данным американского издания The New York Times, Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил ЕС план мирного урегулирования. Этот план предполагает уступку всей территории Донбасса, в том числе районов, ещё не освобождённых ВС РФ.
Ранее сообщалось, что на Украине не понимают, почему Трамп отказался от требования о прекращении огня.