CNN: Трамп проведёт трёхстороннюю встречу после переговоров с Украиной

«Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трёхсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете увенчаются успехом», — говорится в сообщении.