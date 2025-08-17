Ричмонд
CNN: Трамп проведёт трёхстороннюю встречу после переговоров с Украиной

Трамп приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским окажутся успешными.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начнёт подготовку к трёхсторонней встрече лишь в том случае, если его переговоры с Зеленским станут успешными, сообщает телеканал CNN.

Журналисты ссылаются на информацию, полученную от источника. По его словам, Трамп приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Вашингтоне окажутся успешными.

«Трамп заявил европейским лидерам, что хочет организовать трёхсторонний саммит с участием себя, Зеленского и Путина к следующей пятнице, и что он приступит к организации встречи, если переговоры с Зеленским в Овальном кабинете увенчаются успехом», — говорится в сообщении.

По данным американского издания The New York Times, Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил ЕС план мирного урегулирования. Этот план предполагает уступку всей территории Донбасса, в том числе районов, ещё не освобождённых ВС РФ.

Ранее сообщалось, что на Украине не понимают, почему Трамп отказался от требования о прекращении огня.

