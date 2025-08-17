Жертве мошеннической схемы удалось вернуть деньги

«На первый прием в феврале 2025 года обратился мужчина с просьбой оказать помощь во взыскании денежных средств с онлайн-университета. Суть дела состояла в следующем: заявитель в июле 2024 года заключил договор об оказании платных образовательных услуг с онлайн-университетом. Последний на его имя оформил целевой займ на обучение, так как это являлось одним из обязательных условий промоакции. Однако, обучение так и не началось, а мужчина продолжал платить займ за неоказанную ему образовательную услугу», — рассказал Машаров.