Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский военный Мингазудинов сбил несколько беспилотников ВСУ из автомата

Боец ВС России сбил несколько украинских БПЛА из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Боец ВС России сбил несколько украинских БПЛА из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ефрейтор Максим Мингазудинов, сопровождая группу российских военных, уничтожил несколько атакующих дронов ВСУ.

— Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько беспилотников пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи, — рассказали в ведомстве.

За выполнения воинского долга военного представили к государственной награде, передает ТАСС.

Российские военные стали применять тактику «черепашки-ниндзя» против бойцов Вооруженных сил Украины в Покровске. Согласно тактике, бойцы ВС России сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и под капотами и выходят лишь по ночам, чтобы выкурить врага. Российские подразделения взяли под частичное окружение около 70 процентов территории города. Они не торопятся входить в населенный пункт, контролируя ВСУ с окраин и активно направляя диверсионно-разведывательные группы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше