Боец ВС России сбил несколько украинских БПЛА из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Ефрейтор Максим Мингазудинов, сопровождая группу российских военных, уничтожил несколько атакующих дронов ВСУ.
— Обнаружив в небе вражеские FPV-дроны, ефрейтор Мингазудинов уничтожил несколько беспилотников пулеметными очередями из имеющегося стрелкового вооружения. Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи, — рассказали в ведомстве.
За выполнения воинского долга военного представили к государственной награде, передает ТАСС.
Российские военные стали применять тактику «черепашки-ниндзя» против бойцов Вооруженных сил Украины в Покровске. Согласно тактике, бойцы ВС России сутками прячутся в коллекторах, на деревьях и под капотами и выходят лишь по ночам, чтобы выкурить врага. Российские подразделения взяли под частичное окружение около 70 процентов территории города. Они не торопятся входить в населенный пункт, контролируя ВСУ с окраин и активно направляя диверсионно-разведывательные группы.