Серия мощных взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области

По словам местных жителей, прозвучало по меньшей мере четыре взрыва. Также были видны вспышки и слышна стрельба. Официальных сообщений о последствиях атаки на земле и возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на всей территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Он призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского беспилотного летательного аппарата по автомобилю в населённом пункте Ивановская Лисица Грайворонского округа. В результате атаки пострадала женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными повреждениями грудной клетки и конечностей доставили в больницу.