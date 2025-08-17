Как заставить соседей оплатить потоп в вашей квартире? Пошаговая инструкция 2025

Обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы зафиксировать факт затопления квартиры соседями. Сотрудники обязаны провести осмотр и составить акт. Этот документ станет ключевым доказательством в суде или при обращении в страховую. До прихода управляющей компании или оценщика зафиксируйте все следы затопления квартиры — это важно для доказательства масштаба ущерба. Нужно заснять испорченную мебель и технику, потеки, разводы, вздувшийся пол. Фото- и видеоматериалы не заменяют акт управляющей компании или отчёт оценщика, но усиливают доказательную базу и помогают избежать споров о характере и объёме ущерба. По статье 55 ГПК РФ фото- и видеосъёмка признаются надлежащими доказательствами при рассмотрении споров о затоплении квартиры соседями. После того как акт управляющей компании составлен, важно зафиксировать размер ущерба от затопления квартиры с финансовой точки зрения. Для этого нужно обратиться к независимому оценщику, который подготовит официальный отчёт. Оценщиков стоит искать через юридические фирмы или через сайт Росреестра. Не стоит доверять тем, кто обещает «любую сумму по заказу», — суд легко оспорит такой отчёт.