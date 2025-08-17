Ахмат обыграл Крылья Советов со счётом 3:1 в пятом туре РПЛ

А ранее «Оренбург» в домашней встрече одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России. Это был второй матч грозненского клуба под руководством Станислава Черчесова. До этого футбольный клуб из Грозного победил «Зенит» в матче четвёртого тура.