С 1 сентября в Новосибирске ужесточат правила для водителей

Главные нововведения — в процедуре медосвидетельствования. Между повторными проверками на алкотестер должно пройти 15−25 минут. Если водитель отказывается сдавать мочу, через 30 минут его направят на анализ крови. Биоматериалы будут хранить три месяца, а данные — пять лет.