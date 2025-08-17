Ричмонд
С 1 сентября в Новосибирске ужесточат правила для водителей

Главные нововведения — в процедуре медосвидетельствования.

С началом сентября в Новосибирской области вступают в силу серьёзные изменения в ПДД, которые коснутся всех автовладельцев. На это обратили внимание в Сиб.фм.

Главные нововведения — в процедуре медосвидетельствования. Между повторными проверками на алкотестер должно пройти 15−25 минут. Если водитель отказывается сдавать мочу, через 30 минут его направят на анализ крови. Биоматериалы будут хранить три месяца, а данные — пять лет.

Под запрет попадают водители с эпилепсией, шизофренией, аутистическим расстройством, аффективными нарушениями и нарушением цветовосприятия.

Штраф за непропуск машин со спецсигналами вырастет до 7,5 тысяч рублей, возможна и лишение прав на год. Патрульные машины ГИБДД оснастят камерами для автоматического распознавания нарушителей и разыскиваемых авто. Появятся и шумовые камеры «Эфир» — они будут ловить слишком громкие машины.

Запрещат использовать питбайки на общественных дорогах — штраф до 30 тыс. рублей. Также готовят десятикратное увеличение штрафов за шумный транспорт.