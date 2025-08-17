В Одессе вандалы изрисовали памятник Леониду Утесову

Певец родился в Одессе, там ему и установили монумент 2 сентября 2000 года. Он находится в Городском саду на Дерибасовской улице. Звезда изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на которое часто садятся жители и гости города для эффектного фото.