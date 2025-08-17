Ричмонд
В Одессе вандалы изрисовали памятник Леониду Утесову

Вандалы в Одессе изрисовали памятник советскому артисту эстрады Леониду Утесову. Об этом сообщил украинский портал «Новости. Live».

Певец родился в Одессе, там ему и установили монумент 2 сентября 2000 года. Он находится в Городском саду на Дерибасовской улице. Звезда изображен сидящим на ажурной скамейке, рядом с ним пустует место, на которое часто садятся жители и гости города для эффектного фото.

Вандалы, которые осквернили памятник, заявили в Telegram-канале, что памятник Утесову якобы является «маркером русского мира», поэтому они его испортили, передает ТАСС.

11 августа в Одессе закрасили памятный знак «Тень Пушкина» в честь поэта Александра Пушкина. Его установили в 2013 году на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской. Он выполнен в виде силуэта человеческой фигуры на тротуаре, в которой можно узнать черты поэта.

Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину.

А в ноябре 2024 года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.