Работу над проектом полета на Венеру из России начнут в 2026 году

«Деньги уже выделены. “Венера-Д” вписана в нацпроект “Космос” — этот вопрос решен уже на уровне правительства. За два года мы должны сделать эскизный проект, а пока обсуждаем с коллегами из НПО им. Лавочкина организацию процесса, чтобы максимально эффективно работа шла — пара совещаний у нас уже прошла», — рассказал Кораблев ТАСС.