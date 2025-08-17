Работу над проектом полета на Венеру из России начнут в 2026 году

Россия приступит к проекту «Венера-Д» в 2026 году.
В России в 2026 году начнут эскизное проектирование миссии «Венера-Д», которая вошла в национальный проект по освоению космоса. Работы стартуют в январе одновременно с началом реализации нацпроекта. Об этом сообщил заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев.
«Деньги уже выделены. “Венера-Д” вписана в нацпроект “Космос” — этот вопрос решен уже на уровне правительства. За два года мы должны сделать эскизный проект, а пока обсуждаем с коллегами из НПО им. Лавочкина организацию процесса, чтобы максимально эффективно работа шла — пара совещаний у нас уже прошла», — рассказал Кораблев ТАСС.
Он отметил, что дата запуска будет уточнена после завершения эскизного проектирования, но точно в пределах текущего периода планирования, не позднее 2036 года. По планам миссия будет включать посадочный модуль, аэростатный зонд и орбитальный аппарат. Ранее академик Лев Зеленый заявлял, что запуск вряд ли состоится раньше 2034−2035 годов.
Нацпроект «Развитие космической деятельности Российской Федерации», в который вошла миссия, был утвержден президентом Владимиром Путиным в июне. Его цель — сделать отрасль технологически независимой и конкурентоспособной, в том числе за счет запуска более тысячи спутников к 2036 году.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал, что в рамках национального космического проекта, стартующего в 2026 году, Россия планирует развивать сотрудничество с зарубежными партнерами для освоения Луны и дальнего космоса, а также создать научную станцию на спутнике Земли. В числе приоритетных задач также значится разработка транспортной системы с ядерной установкой для доставки грузов к Марсу, что должно укрепить позиции России в реализации масштабных космических программ.