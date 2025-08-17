Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Котенок: военные РФ выбили ВСУ из Серебрянки на северском участке

Уцелевшие украинские военные сбежали «на высоты западне».

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие выбили Вооружённые силы Украины из населённого пункта Серебрянка на северском направлении, заявил Юрий Котенок.

Военный корреспондент уточнил, что уцелевшие украинские военные сбежали «на высоты западне».

«Подразделения 7-й гвардейской омсбр в результате ожесточённых встречных боёв выбили противника из Серебрянки (севернее Северска). Уцелевшие из ВСУ свалили на высоты западнее», — написал Котенок в Telegram.

По его словам, в настоящее время севернее Серебрянки военные РФ продолжают зачистку Кременских лесов, а также пойменных участков по левому берегу реки Северский Донец. Кроме того, они атакуют противника в лесах в направлении Ямполя юго-западнее Червоной Дибровы.

«Противник оказывает ожесточённое сопротивление, пытаясь не дать нашим подразделениям закрепиться в районе Водяного Яра, на южной окраине Торского, и выйти к Ямполю, расположенному в тылу Северской группировки ВС. Южнее наши подразделения атакуют позиции противника со стороны Ивано-Дарьевки и выемки», — говорится в сообщении.

Военкор подчеркнул, что выход ВС РФ на высоты западнее Серебрянки «поставит под удар северные окраины Северска, расположенного ниже».

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше