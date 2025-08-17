Военкор Котенок: военные РФ выбили ВСУ из Серебрянки на северском участке

Российские военнослужащие выбили Вооружённые силы Украины из населённого пункта Серебрянка на северском направлении, заявил Юрий Котенок.
Военный корреспондент уточнил, что уцелевшие украинские военные сбежали «на высоты западне».
«Подразделения 7-й гвардейской омсбр в результате ожесточённых встречных боёв выбили противника из Серебрянки (севернее Северска). Уцелевшие из ВСУ свалили на высоты западнее», — написал Котенок в Telegram.
По его словам, в настоящее время севернее Серебрянки военные РФ продолжают зачистку Кременских лесов, а также пойменных участков по левому берегу реки Северский Донец. Кроме того, они атакуют противника в лесах в направлении Ямполя юго-западнее Червоной Дибровы.
«Противник оказывает ожесточённое сопротивление, пытаясь не дать нашим подразделениям закрепиться в районе Водяного Яра, на южной окраине Торского, и выйти к Ямполю, расположенному в тылу Северской группировки ВС. Южнее наши подразделения атакуют позиции противника со стороны Ивано-Дарьевки и выемки», — говорится в сообщении.
Военкор подчеркнул, что выход ВС РФ на высоты западнее Серебрянки «поставит под удар северные окраины Северска, расположенного ниже».
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в районе Северска в Донецкой народной республике.