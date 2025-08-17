Дышать полной грудью: Психолог рассказала, как раскрыть диафрагму и снизить стресс

Терапевтическое дыхание по точкам: в этой технике важно вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Здесь задействуется фантазия, включается взгляд на свои ощущения. Представьте, что вдыхаемая энергия проходит через рот, нос, макушку, затылок и выходит через рот — сделать несколько раз, независимо от того как получается. Далее через рот, нос, макушку, затылок и выходит через горло. Постепенно увеличивайте путь вдоха, меняя точки выдоха — грудь, живот, пах, колени и т.д. Заключительный цикл — вдох через макушку, выдох через кисти и ступни.