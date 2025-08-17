В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов

«Речь о том, что Минкульт может отказать в выдаче прокатного удостоверения новому фильму, который дискредитирует или пропагандирует отрицание наших традиционных ценностей. Правда, возникает вопрос: у нас же почти всю кинопродукцию снимают за счет налогоплательщиков, так может государству логичнее и проще не давать деньги на подобные произведения, чем потом их запрещать?» — заключил Миронов.