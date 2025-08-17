Ричмонд
В Госдуме рассказали о проверке и запрете фильмов

Миронов заявил, что проверок и запретов ранее вышедших кинофильмов не будет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Закон о защите традиционных ценностей в кино не подразумевает проверок и запретов на ранее вышедшие киноработы, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава соответствующей думской фракции Сергей Миронов.

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, обязывающий владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Никакого пересмотра и запретов не будет, да это и не в интересах чиновников все по той же причине: тогда им придется объяснять, почему они потратили миллиарды народных денег на пошлятину и русофобскую требуху», — сказал агентству Миронов.

Лидер партии отметил, что закон также дает Минкультуры право корректировать уже выданные прокатные удостоверения, но только для изменения возрастной категории.

«Речь о том, что Минкульт может отказать в выдаче прокатного удостоверения новому фильму, который дискредитирует или пропагандирует отрицание наших традиционных ценностей. Правда, возникает вопрос: у нас же почти всю кинопродукцию снимают за счет налогоплательщиков, так может государству логичнее и проще не давать деньги на подобные произведения, чем потом их запрещать?» — заключил Миронов.