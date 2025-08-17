Bild: Мерц, Макрон и Стармер думают, ехать ли в США с Зеленским

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер в воскресенье скоординируются и решат, отправятся ли они в Соединённых Штатов на встречу президента США Дональда Трампа с Зеленским, пишет газета Bild.
Немецкое издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, решение примут правительства Мерца, Макрона и Стармера в воскресенье.
В материале сказано, что для поездки требуется официальное приглашение от Вашингтона. При этом утверждается, что Трамп предложил Зеленскому пригласить политиков из европейских государств.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начнёт подготовку к трёхсторонней встрече лишь в том случае, если его переговоры с Зеленским станут успешными.