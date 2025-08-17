В ОП предложили запретить давать детям неблагозвучные имена

Список рекомендованных имен предлагается разместить на «Госуслугах».
Родителей нужно ограничить в выборе неблагозвучных имен для детей — это защитит их права. Такое предложение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Существующие ограничения должны быть дополнены, исходя из имеющегося опыта. Родителям стоит запретить называть детей в честь неодушевленных предметов — например, “Трактор” или “Айфон”. Такие имена могут стать причиной травли в детском и подростковом возрасте», — считает Рыбальченко. Его слова передает ТАСС.
Сейчас в России нельзя давать ребенку имя с цифрами, символами или бранными словами, но других ограничений нет. Рыбальченко напомнил, что по международным нормам у детей есть право не только на имя, но и на благоприятные условия для развития. При этом он подчеркнул, что новые правила должны учитывать культурные традиции разных народов России.
По его словам, ограничить возможности родителей выбираеть неблагозвучное имя — значит защитить интересы ребенка. Автор инициативы предложил создать на «Госуслугах» список рекомендованных имен, а для нестандартных вариантов вводить дополнительные проверки.
Вопрос ограничения неблагозвучных имен для детей обсуждается на фоне усилий российских законодателей по защите традиционных ценностей и идентичности. Ранее в Госдуме уже разрабатывали законопроект о запрете распространения среди детей информации, пропагандирующей расчеловечивание и отказ от человеческой идентичности, чтобы предотвратить формирование у подростков опасных установок и защитить их права.