В Госдуме рассказали о наказании за подпирание других машин во дворе: какой штраф грозит

Колунов: За подпирание других машин во дворе грозит штраф в 3000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

За подпирание других автомобилей на придомовой территории предусмотрен штраф — 3000 рублей. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Подперев чужую машину, вы нарушаете правила парковки, напомнил депутат, подчеркнув, что исключений из правил не бывает в том числе и для тех, кто не нашёл свободного места, чтобы припарковаться при необходимости отойти в магазин.

«Более того, если во время оформления протокола инспектором вас не будет на месте, машину эвакуируют на штрафстоянку», — цитирует Колунова ТАСС. При этом за эвакуацию придётся заплатить от 3 400 до 7 600 рублей.

Депутат также посоветовал тем, чью машину подпёрли во дворе, сразу звонить в полицию, если владелец авто не оставил за стеклом записку с номером своего телефона.

Напомним, в России с 26 июля вступила в силу новая редакция правил дорожного движения (ПДД). В ней были изменены правила действий водителей при встрече спецтранспорта с мигалками.

Все подробности о том, какие новые штрафы и запреты введут в России с осени 2025 года, читайте здесь на KP.RU.