Эксперт сравнил выгоду вклада и сдачи квартиры в аренду

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Выгода от вклада и сдачи квартиры в аренду сопоставима, но делать выбор нужно, исходя из многих других факторов, рассказал агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров.
По его словам, депозит прост и понятен, доход по нему предсказуем и гарантирован, а риски нивелируются системой страхования вкладов (до 1,4 миллиона рублей, до 2,8 миллиона — по безотзывным депозитным сертификатам, которые скоро появятся).
Вложения в недвижимость не так однозначны. На старте высок порог входа, есть траты на ремонт, коммуналку, налоги, риск простоя и т.п. Однако сами квартиры тоже дорожают, что делает их надежным вариантом вложения денег на долгосрочную перспективу.
«Даже в хорошие годы текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве в среднем составляет около пяти процентов до налогов и ремонтов-страховок, удачно шесть-семь процентов. На фоне текущей ставки по депозитам это невыгодно, но, если сравнивать с историей доходности депозитов, которая с 2005 года в среднем составляет восемь процентов годовых — вполне сопоставимо», — рассуждает Комаров.
Он советует диверсифицировать вложения — разместить часть средств на вклады, а часть в недвижимость и другие активы в расчете на их рост.