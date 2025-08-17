Эксперт сравнил выгоду вклада и сдачи квартиры в аренду

«Даже в хорошие годы текущая доходность от сдачи квартир в аренду в Москве в среднем составляет около пяти процентов до налогов и ремонтов-страховок, удачно шесть-семь процентов. На фоне текущей ставки по депозитам это невыгодно, но, если сравнивать с историей доходности депозитов, которая с 2005 года в среднем составляет восемь процентов годовых — вполне сопоставимо», — рассуждает Комаров.